Covid, 366 nuovi casi in Sicilia

Continua a crescere la curva dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 366, un dato che fa salire il numero complessivo degli attuali positivi a 5.187 (10.292 il totale dei casi). Rispetto a ieri si registrano anche 54 guariti (4.762 da inizio emergenza) e 2 vittime (343). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Degli attuali positivi 447 sono i ricoverati con sintomi, 49 quelli che si trovano in terapia intensiva e 4.691 in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la ripartizione su base territoriale è Catania la provincia con il maggior numero di casi (117), seguita da Palermo (94) e Trapani (49). Nel Messinese si registrano 39 nuovi positivi, 26 nel Siracusano, 20 in provincia di Caltanissetta e 10 nel Ragusano. Sei i nuovi casi nell'Ennese e 5 nell'Agrigentino.