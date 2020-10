Covid, Pregliasco: "Possibile lockdown a Milano"

Foto Ipa/Fotogramma

Un lockdown a Milano "potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, in un’intervista a Radio Popolare.

E ancora: "Posso temerlo e bisogna immaginarlo e pianificarlo, prendere interventi minori e avere soprattutto capacità di ridurre tutto ciò che è un contatto inutile, che in questo periodo va davvero posposto a periodi migliori", aggiunge. Alla domanda se fosse necessario fare misure più restrittive per la città, "bisogna vedere l'evoluzione di questi giorni, di questo weekend e da lì decidere il da farsi".

Oltre 1800 casi in Lombardia: più di mille nel milanese e 504 in città