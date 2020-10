Covid Roma, al via prenotazione online dei drive-in

Prenotazione online dei drive-in. Partirà presto a Roma una modalità di prenotazione online per gestire al meglio i flussi: basterà inserire su una piattaforma dedicata il numero di tessera sanitaria, il numero di ricetta dematerializzata e indicare una delle fasce orarie di afferenza per fare il tampone. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, spiegando che "i primi drive-in ad essere interessati a questa diversa modalità di accesso saranno quelli del Santa Maria della Pietà, Palmiro Togliatti-centro carni e Casal Bernocchi".

"Se la prenotazione online funzionerà e aiuterà a migliorare gli afflussi - prosegue D'Amato - verrà estesa a tutta la rete regionale che conta ad oggi oltre 50 strutture. Ringrazio tutti i nostri operatori dei drive-in che stanno consentendo lo svolgimento di un’attività fondamentale in questa fase e totalmente gratuita per i cittadini. Tutte le info sul sito salutelazio.it".

Prosegue inoltre il potenziamento della rete regionale dei drive-in. Da oggi è operativo quello di Civita Castellana (Asl di Viterbo) e anche il drive-in pediatrico e per le fragilità del San Camillo (via ramazzini, su prenotazione tel. 800.909.648 aperto dal lun-sab dalle ore 8.30 alle ore 19).

A roma ci saranno presto nuovi drive-in nella Asl Roma 1 (in un'area individuata in viale di Tor di Quinto) e nella Asl Roma 2 (in un'area individuata presso l'Arco di travertino e presso Laurentina in collaborazione con l’esercito italiano).