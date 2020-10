Montesano: "Uso mascherina, ma all'aperto e a distanza è inutile"

(Fotogramma)

"Ho solo detto che all'aperto la mascherina alla giusta distanza è inutile. E tenuta molte ore può essere anche dannosa. Io la tengo in tasca, quando entro in un negozio la metto per rispetto degli altri e del negoziante, che rischia la multa. Nella folla la indosso, se sto a 2-3 metri non reco fastidio a nessuno. La mascherina ce l'ho e la uso, non è un problema". Sono le parole di Enrico Montesano a Stasera Italia.

"Ho molta fiducia nel personale medico, ho sentito medici dire 'sappiamo molte più cose rispetto a marzo'. Adesso hanno farmaci che curano i pazienti. E' chiaro che se il paziente è avanti negli anni e il fisico è sotto stress con difese immunitarie basse può avere problemi. I medici hanno fatto passi avanti e curano le persone, non bisogna avere il terrore al primo colpo di tosse", aggiunge l'attore.