Bertolaso: "Seconda ondata covid? Lo sapevano anche i sassi"

"Un aspetto decisivo nell'epidemia è la prevenzione. Le nostre istituzioni non hanno saputo fare iniziative di previsione e prevenzione. Anche i sassi sapevano che ci sarebbe stata una seconda ondata. E' molto grave e mi irrita parecchio". Sono le parole di Guido Bertolaso, ospite di Tagadà su La7. "I banchi con le rotelle sono una perla delle sciocchezze commesse queste estate. Forse il banco con le rotelle merita l'Oscar della sciocchezza. Nel nostro paese il 70% delle scuole insiste in territori a rischio sismico, il 65% delle scuole non hanno il certificato di agibilità. In un paese del genere ci inventiamo i banchi a rotelle...", aggiunge riferendosi alla situazione in cui versa la scuola. "Nel 2002, quando c'è stato il terremoto di San Giuliano di Puglia, le maestre si accorsero che stava arrivando la scossa e dissero ai bambini di mettersi sotto al banco...".