Corona dovrà scontare ancora 9 mesi: "Ora basta"

(Fotogramma)

Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto la linea della Procura generale sulla revoca di parte della pena scontata. "A dicembre mi mancherebbero un anno e 8 mesi, ho 46 anni e a 48 torno a essere un uomo libero", aveva detto poco prima dell'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano l'ex fotografo dei paparazzi. "Ora basta! Basta! -scrive Corona sulle storie di Instagram- violazione dei principi di giustizia per l'ennesima volta. E' una vita che subisco ingiustizie". "Pronto a tutto -scrive a caratteri cubitali sulle sue storie di instagram- anche a sacrificare la mia vita. Giuro. Non sono mai stato così".

''Faccio il penalista da tanti anni e la revoca 'ex tunc' per cui tu perdi la pena espiata si fa soltanto in caso di violazioni gravissime e non è questo il caso -aveva affermato il legale di Corona Ivano Chiesa all'Adnkronos poco dopo l'udienza- Con Corona siamo dovuti già andati due volte in Cassazione, ora vedremo, decideranno entro 5 giorni. Spero di non dover andare per la terza volta in Cassazione!''.

(di Alisa Toaff)