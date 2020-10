Covid, 8804 nuovi casi e altri 83 morti

(Fotogramma)

Sono 8804 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 83 decessi. Da ieri sono stati eseguiti 162.932 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 586, con un incremento di 47 unità.

Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (+2067), 1127 in Campania e 1033 in Piemonte. Nel Lazio 594 nuovi riscontri da ieri; Molise la meno contagiata (+30).

In Lombardia 2.067 nuovi casi e 26 morti