Prende a calci gatto e lo uccide, il video postato sui social

Immagine di repertorio

"Orrore e brutalità contro un gattino indifeso. Un ragazzo di tredici anni ha preso a calci l’animale fino ad ucciderlo. La terribile violenza è stata ripresa in un video poi pubblicato su TiKTok che in poco tempo ha fatto il giro dei vari social network. Il ragazzo avrebbe compiuto questo scempio nel mese di agosto a Casoria ma il video è diventato virale in queste ore". A dirlo l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) precisando di aver segnalato il video alla Polizia Postale e di procederà in tutte le sedi "affinché questo atto indegno venga punito".

"Le Guardie Zoofile Enpa hanno già segnalato il video alla Polizia Postale e siamo pronti a procedere in tutte le sedi possibili. Denunceremo i genitori del ragazzo - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - Non possiamo lasciare che una morte così atroce resti impunita. Il gatto è stato maltrattato e ucciso, in modo barbaro e con chissà quanta sofferenza! Innumerevoli studi confermano che violenze così efferate sono sintomo di pericolosità sociale ed è nostro dovere non voltarci dall’altra parte quando succedono fatti così gravi. Arriveremo fino in fondo a questa orribile storia".