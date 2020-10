Vaticano, convalidato arresto Marogna. Pg pronto a chiedere estradizione 'dama Becciu'

(Fotogramma)

Convalidato l'arresto di Cecilia Marogna, la manager sarda - nota come la "dama del cardinale" per il rapporto fiduciario che la lega al cardinale Angelo Becciu - arrestata due giorni fa dalla Guardia di finanza a Milano, in seguito al mandato di cattura internazionale firmato dagli inquirenti vaticani.

A convalidare l'arresto della 39enne, attualmente in carcere a Milano, la quinta Corte di Appello del capoluogo lombardo, secondo cui la manager, accusata di essersi "appropriata di fondi della Santa Sede a lei assegnati per fini istituzionali", non può essere rimessa in libertà vista la gravità dei fatti e il pericolo di fuga.

Domani mattina si aprirà sempre a Milano, davanti ai giudici della quinta Corte d'Appello, il procedimento relativo all'estradizione, alla quale la procura generale è favorevole.