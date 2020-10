Vaticano, mons. Semeraro al posto di Becciu

(Fotogramma)

Il Papa ha nominato monsignor Marcello Semeraro prefetto delle Cause dei Santi al posto del cardinale Angelo Becciu, ‘licenziato’ dal dicastero. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Semeraro finora è stato vescovo di Albano e Segretario del Consiglio di Cardinali per aiutare il Papa nel governo della Chiesa Universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" sulla Curia Romana.