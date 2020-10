Briatore: "De Luca pensava a mia 'prostatite a polmoni' e non a terapie intensive"

(Fotogramma)

Flavio Briatore contro Vincenzo De Luca. Il manager su Instagram, si scaglia contro il governatore della Campania, che ha disposto la chiusura delle scuole fino alla fine del mese. A settembre, quando Briatore è risultato positivo al covid, De Luca ha ironizzato sulla prostatite, patologia che avrebbe determinato il ricovero di Briatore al San Raffaele.

"Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia 'prostatite ai polmoni' si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 miliardi, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa", scrive Briatore.