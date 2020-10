Calcio al gattino, il video choc: due denunce

(Un frame del video incriminato)

Un calcione al gattino, che si schianta contro il muro. E il video diventa virale su Tik Tok e sui social. Due minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Casoria (Napoli) per maltrattamento di animali. Si tratta dei due protagonisti del filmato risalente ai primi di settembre, nel quale si vede uno dei due, un 15enne, prendere a calci un gatto. militari hanno accertato che il video è stato girato in via Enrico De Nicola, a Casoria, e hanno individuato e denunciato il 15enne, autore del calcio al gatto, e il 17enne che ha girato il video e lo ha poi pubblicato sul social network.

"In merito al deplorevole episodio riguardante un gatto preso a calci da un ragazzo avvenuto a Casoria, esprimo profonda condanna per un gesto di violenza gratuita che non fa onore ad una comunità cittadina civile come la nostra. Fin da quando sono state diffuse in rete le immagini, la Polizia Municipale si è messa sulle tracce dell'autore che è stato prontamente rintracciato. Lo stesso sarà deferito all'Autorità Giudiziaria competente", aveva scritto su Facebook il sindaco della cittadina campana, Raffaele Bene.

"L'operato della Polizia Municipale, che ringrazio, sia da monito per tutti perché non si ripetano più gesti di questo tipo. Mi rivolgo infine a coloro che hanno pubblicato le immagini sui social per cui saranno compiuti accertamenti rivolti a verificare anche le loro responsabilità penali. Piuttosto che registrare avrebbero fatto meglio a fermare il loro compagno prima di compiere il vile gesto ed in ogni caso avrebbero avuto il dovere di denunciare l'accaduto", aveva aggiunto il primo cittadino.

La vicenda ovviamente ha suscitato la reazione delle varie associazioni animaliste. "L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sta predisponendo una denuncia querela affinché i responsabili dell’atto efferato nei confronti di un gattino, sbattuto violentemente contro un muro con un calcio, siano puniti come per maltrattamento di animale. Il fatto, avvenuto a Casoria (Napoli), sta suscitando l’indignazione generale poiché l’episodio è stato registrato in un video che sta facendo il giro del web e dei social media", ha scritto l'Oipa. "Del gattino non si hanno notizie e per questo motivo l’Oipa lancia un appello: chiunque lo abbia soccorso, o ne abbia raccolto il cadavere nella peggiore delle ipotesi, si rivolga alla delegata dell’Oipa di Napoli. L'Oipa ricorda che l’uccisione di animali è un reato punito dall’art. 544 bis del Codice penale, che recita: 'Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni'".

"Un gesto violento. Vile. Assassino. In un video pubblicato da un suo compiaciuto amico si vede il criminale di Casoria (NA) prendere a calci un gattino. Ancora una volta dobbiamo assistere, impotenti, alla brutale e spietata aggressione di una creatura indifesa e senza colpa per mano di un ragazzino che di fatto ha dimostrato di essere un individuo senza scrupoli e senza alcun rispetto per la vita. Vanno inasprite le pene. Sono ridicole. Lo dico, lo ripeto, lo urlo. Non c’è differenza tra chi brutalizza un essere umano e chi uccide a calci un animale. E quel gattino, molto probabilmente, è morto tra atroci sofferenze", ha scritto Piera Rosati, presidente della Lega per la Difesa del cane. "Il dolore non ha specie e non ha volti, e azioni così crudeli denotano una pericolosità sociale a 360 gradi. Questo gesto barbaro evidenzia anche il vuoto delle istituzioni: chiedo al Sindaco Raffaele Bene e agli assistenti sociali del Comune di Casoria una presa di posizione. Ritengo grave il silenzio di chi dovrebbe rappresentare una comunità ferita al cuore da un atto criminale. L’immagine di Casoria non merita di essere sporcata da un delinquente, evidentemente cresciuto senza riferimenti. Senza valori. Senza umanità. Chiedo ora alle persone buone, ai testimoni dell’aggressione di farsi avanti. Farò anche l’impossibile per dare giustizia a questa creatura".