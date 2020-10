Caso Pamela, la mamma: "Oseghale può tenersi le scuse"

"Ha avuto l’ultima occasione per dire la verità e non l’ha fatto". Lo ha detto Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro commentando la lettera letta da Innocent Oseghale in aula. "Non credo a questa ricostruzione, deve ancora spiegare - aggiunge riferendosi all’imputato - come mai è andato a comprare l’acido insieme a Desmond (Lucky, ndr) e non trovandolo hanno comprato litri e litri di candeggina. Ci deve spiegare ancora il segno della presa trovato sul corpo di mia figlia dove le è stata fatta la puntura. Ci deve spiegare ancora tante cose e oggi non lo ha fatto. Le scuse se le può tenere, non le accettiamo".