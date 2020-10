Conte: "Non prevedo lockdown a Milano"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non prevede un lockdown a Milano, anche se il capoluogo lombardo ha visto un forte aumento dei contagi provocati dal coronavirus Sars-CoV-2. "Non mi aspetto un lockdown su Milano", dice Conte, rientrando a tarda notte in hotel, nel centro di Bruxelles, dopo la prima giornata del Consiglio Europeo.