Campania, 1261 nuovi casi covid in 24 ore: mai così tanti

(Fotogramma)

"Il dato di oggi è di 1.261 positivi su 14.422 tamponi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook per il punto sulla situazione coronavirus in Campania. Il dato dei nuovi casi di coronavirus è il più alto dall'inizio dell'emergenza in Campania.

De Luca: "Mezze misure non servono più, ora decisioni forti"