Covid Roma, aumentano ricoveri allo Spallanzani: pieno al 60-70%

(Fotogramma)

Aumenta il numero dei ricoverati Covid-19 negli ospedali romani. All'Inmi Spallanzani di Roma la capienza è 60-70%, c'è stato quindi un incremento dei ricoveri all'istituto. Accelerazione evidenziata anche dall'Unità di crisi del Lazio nel bollettino di sabato scorso, ma i ricoveri continuano ad aumentare. La situazione allo Spallanzani però è gestibile - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - visto il lavoro di implementazione e riorganizzazione dei posti letto messo in opera nei mesi scorsi dall'Istituto proprio per prepararsi all'eventualità di una seconda ondata in autunno.