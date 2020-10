Covid, Zaia: "De Luca? Non giudico"

(Fotogramma/Ipa)

"Non giudico perché non conosco il piano di sanità pubblico della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a '24Mattino' di Simone Spetia su Radio 24. “Ogni governatore decide in qualità di soggetto attuatore anche in base alla condizione ospedaliera", ha aggiunto.

Ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la numero 79, contenente "ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19", tra cui la sospensione delle attività didattiche ed educative nelle scuole.