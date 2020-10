Willy Monteiro, una targa a Roma. La sorella: "Era un eroe"

Foto Adnkronos

"Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato. Grazie per questa targa dedicata a Willy. Mio fratello era un eroe, manca a tutti". Così oggi Milena, la sorella 19enne di Willy Monteiro Duarte - il giovane ucciso a Colleferro il 6 settembre scorso - durante l’inaugurazione di una targa in memoria del ragazzo a Roma, nel giardino di Via Guglielmo Pepe, quartiere Esquilino.

"Sono molto contenta di questa iniziativa", dice all’Adnkronos, a margine dell’inaugurazione della targa, la mamma del giovane. Poche parole e un volto ancora distrutto dal dolore. Come quello della sorella, Milena. "Vogliamo giustizia, sì, vogliamo giustizia", ha detto la diciannovenne.

'Giardino Willy Duarte Monteiro, vittima dell’odio e della violenza per non avere fatto finta di non vedere', si legge sulla targa affissa nei giardini di via Guglielmo Pepe, quartiere Esquilino.