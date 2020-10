Covid, festa a Pontinia con 80 persone. D'Amato: "Gesto irresponsabile"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una maxi festa in provincia di Latina, in barba all'ordinanza anti-Covid, che ha fatto scattare un blitz dei Carabinieri. "E’ grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia (Latina) nonostante l’ordinanza restrittiva. Non si possono più fare feste e assembramenti di questa portata che mettono in discussione la salute dei partecipanti e del resto della comunità", dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che ringrazia i carabinieri "dell’impegno che stanno profondendo nell’attività di controllo. Questo è il tempo della responsabilità - ammonisce - altrimenti non possiamo farcela contro il virus".