Covid Lazio, 994 nuovi casi e 12 morti

"Su quasi 28mila tamponi, un vero e proprio record, oggi nel Lazio si registrano 994 casi di positivi" al coronavirus Sars-CoV-2. Un dato che "tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl Roma 2 e della Asl di Frosinone". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, facendo il punto sull'epidemia di Covid-19 nel bollettino regionale quotidiano. Sono "12 i decessi e 62 i guariti. I positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6%".

Nella Asl Roma 1 sono 173 i casi nelle ultime 24 ore - si legge nel report - e si tratta di 158 casi isolati a domicilio e 15 da ricovero. Si registrano 5 decessi di 81, 87, 89, 92 e 99 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 250 i casi nelle ultime 24 ore (il dato tiene conto di 106 recuperi di notifiche arretrate). Dei 144 casi odierni, 18 sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 21 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 70, 85 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 71 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 40 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 4 casi con link a un cluster familiare. In corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 92 anni con patologie.

Ancora. Nella Asl Roma 4 sono 48 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 40 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 4 casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 5 casi con link a un battesimo, in corso indagine epidemiologica. Dodici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 59 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 30 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Quanto alle province, si registrano 338 casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 64 nuovi casi e, di questi, 24 sono con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso di rientro dalla Spagna e tre casi con link a scuola nautica di Gaeta dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 180 nuovi casi e il dato tiene conto di circa 100 recuperi di notifiche arretrate. Nella Asl di Viterbo si registrano 74 nuovi casi e si tratta di 32 casi con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato al test sierologico e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 20 nuovi casi e si tratta di 18 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.