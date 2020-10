Covid, quasi 11mila nuovi casi e 47 morti

(Fotogramma)

Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto ai 10.010 comunicati ieri. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47 decessi, che portano il totale a 36.474 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 165.837 tamponi. I pazienti ricoverati sono 7.322, con un incremento di 506 unità. In terapia intensiva, 705 malati (+67).

Covid Lombardia, 2664 nuovi casi

Covid Campania, 1410 nuovi casi

Covid Lazio, 994 nuovi casi e 12 morti