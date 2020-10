Covid, nel Lazio quasi 1200 nuovi casi

(Fotogramma)

"Su 23 mila tamponi effettuati oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di 197 recuperi di ritardate notifiche nelle ultime 48 ore, in particolare nella asl di Frosinone), 6 i decessi e 49 i guariti". Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

"Una buona notizia arriva dallo Spallanzani, dove verranno sperimentati i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) e Covid-19. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la Regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. E’ necessario che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti", aggiunge.