Giletti candidato sindaco di Roma? "Non ci penso proprio"

"Qualsiasi cosa io dica viene strumentalizzata. Vengono inventate cose su di me. Tranquilizzo Calenda e i giornalisti: non ci penso minimamente a mettermi in corsa e candidarmi. Vi basta? Siete contenti?". Massimo Giletti, dallo studio di Non è l'arena, fa chiarezza sulle voci che lo vorrebbero in procinto di candidarsi a sindaco di Roma. Poco prima è arrivato l'annuncio di Carlo Calenda, che ha ufficializzato la propria candidatura al Campidoglio.