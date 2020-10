Nuovo dpcm, palestre e piscine: settimana decisiva

(Fotogramma)

Palestre e piscine, verdetto rinviato. Il nuovo dpcm, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte, non scioglie i nodi relativi agli impianti. "C'è stato un intenso dialogo anche il Cts. Abbiamo notizie varie e contrastanti: molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte ci giungono notizie che non sono rispettati. Daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se questo avverrà, non ci sarà ragione di chiudere le palestre. Altrimenti, saremo costretti a interrompere le attività nelle palestre e nelle piscine", avverte il presidente del Consiglio.