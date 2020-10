Sparatoria Reggio Emilia, arrestato un uomo

Foto Fotogramma

La polizia ha arrestato per tentato omicidio plurimo la persona che nella tarda serata di sabato ha esploso alcuni colpi di pistola in pieno centro a Reggio Emilia all’indirizzo di un gruppo di giovani, di cui 5 sono rimasti feriti, uno in condizioni serie. Gli uomini della squadra mobile hanno identificato l’autore del gesto, un italiano residente in città, e sequestrato l’arma utilizzata che risulta rubata.