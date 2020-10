Sparatoria Reggio Emilia, l'uomo arrestato ripreso da telecamere - Video

Il presunto autore della sparatoria in centro a Reggio Emilia, dove sono rimaste ferite 5 persone di cui una in maniera grave, è stato arrestato grazie ai sistemi di video sorveglianza e le testimonianze di alcuni presenti che hanno ripreso e fotografato le fasi della sparatoria. La polizia ha poco dopo identificato e successivamente rintracciato l’autore del gesto, un italiano con precedenti per stalking. Dai primi accertamenti, la sparatoria sarebbe scaturita da un alterco per futili motivi avvenuto poco prima.