Bassetti: "Bene Dpcm, delocalizza decisioni su territori"

(Fotogramma)

Il nuovo Dpcm varato ieri dal Governo contiene "un importante concetto, quello delle delocalizzazione delle decisioni in base all'andamento dei contagi". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. L'infettivologo aveva in più occasioni chiesto che le decisioni su 'mini lockdown' o zone rosse limitate fossero prese direttamente dagli enti locali. Come accaduto nella sua regione, a Genova o a La Spezia.

Per quanto riguarda le misure contenute nel Dpcm, Bassetti è cauto e non si sbilancia: "Aspettiamo di vederne gli effetti".