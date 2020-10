Campania, scuole chiuse anche in nuova ordinanza

Foto Fotogramma

Non cambia l'orientamento della Regione Campania sulla sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre, come stabilito dall'ordinanza numero 79 del presidente Vincenzo De Luca. Entro il 21 ottobre, giorno dell'entrata in vigore del Dpcm annunciato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governatore campano firmerà una nuova ordinanza con la quale verrà confermato lo stop alla didattica in presenza nelle scuole elementari, medie e superiori della Campania. L'ordinanza dovrebbe essere pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Campania tra oggi e domani.