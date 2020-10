Covid, "estate da cicale, ora agire come formiche"

(Afp)

"Il Comitato tecnico-scientifico sta monitorando non solo i dati relativi ai contagi, ma anche i segnali che questa seconda ondata è diversa rispetto alla prima: i casi non sono più limitati alle regioni del Nord e ai focolai, ma sono in crescita anche nel Centro-Sud. Ed è legata alla ripresa delle attività produttive e ai trasporti". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Flavia Petrini, presidente della Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), e componente del Cts.

"Chiudere tutto ora avrebbe significato l'asfissia per molte attività, fra cui anche quelle su cui si regge la salute". Proprio sulle restrizioni da adottare per affrontare questa seconda ondata di Covid-19, "c'è stato dibattito nel Comitato tecnico scientifico, poiché all'interno del Comitato, infatti, ci sono sensibilità diverse". In particolare per le scuole, "quello che non si è notato - sottolinea Petrini - è non tanto un aumento dei tamponi positivi, quanto quello di malattia. C'è stato inoltre un abbassamento dell'età media che ha comportato anche" ricoveri di persone in condizioni meno gravi. "Ora l'obiettivo è cercare di convivere con il virus, anche grazie a un atteggiamento più prudente e attento".

Quanto al 'nodo' delle palestre, "sappiamo quanto l'attività fisica sia importante per la salute - sottolinea - Tra l'altro ora sappiamo anche che il rischio Covid è condizionato dal sovrappeso. E' dunque un'attività indispensabile? Quello sulle palestre è stato un alert, dovuto al fatto che in un ambiente chiuso, dove si sbuffa e si respira con vigore", e il rischio di contagio aumenta. "Dunque si è data una settimana alle palestre per adeguarsi con un'attenta applicazione delle misure".

Petrini sottolinea poi che "abbiamo vissuto un'estate da cicale, e ora siamo in una situazione di delicato equilibrio, che non vogliamo rompere. Sembra facile invocare adesso misure più rigide, ma un lockdown avrebbe causato una depressione profonda nella popolazione. Piuttosto, dobbiamo tirare la cinghia e mettere un freno all'illusione di questa estate che tutto fosse finito. Ora dobbiamo agire come formiche". "Forse la comunicazione rivolta agli italiani è stata troppo tecnica. Ma dobbiamo anche dire - aggiunge Petrini - che la certezza in medicina non esiste, e questo è un virus 'fresco', molte cose le abbiamo imparate con il tempo. Come, ad esempio, l'importanza dell'uso delle mascherine". Ma le misure del nuovo Dpcm basteranno? "Speriamo di farcela per arginare la corsa del virus". Quanto alle scuole, e alla soluzione dei turni, "non ci piace l'idea di chiudere le scuole, la cultura già soffre in Italia".

Purtroppo, aggiunge, "ci sono già segnali di sofferenza in alcune regioni, dove probabilmente in 30 giorni le terapie intensive" andranno in saturazione. "Il problema è che, in alcuni casi, potrà essere necessario richiamare i rianimatori dagli altri reparti e non vorremo arrivare a chiudere o penalizzare le altre attività assistenziali". "Da inizio settembre - ricorda Petrini - avevamo rilevato degli alert nella comunità dei rianimatori, e all'epoca c'era un aumento lento e progressivo di positivi. Inoltre sempre a settembre come Siaarti abbiamo fatto un viaggio in 7 regioni dal Piemonte alla Puglia, con tappe in 8 città, quando ancora i casi in terapia intensiva erano pochi. Abbiamo notato che, soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud, l'adeguamento delle strutture non era parallelo alla velocità del virus". Ora l'Istituto superiore di sanità "ha realizzato questo documento che delinea 4 scenari e noi proviamo ad applicare delle misure" con l'obiettivo di frenare la corsa del virus senza chiudere tutto.