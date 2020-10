Dpcm, Pregliasco: "Misure soft, rischio Natale pesante"

Nel nuovo Dpcm sono inserite "misure soft, e si fa appello al buonsenso dei cittadini. Il rischio però è che, se la situazione peggiora, gli effetti più pesanti li vedremo a Natale". A temere un "Natale pesante" è il virologo dell'Università degli Studi Fabrizio Pregliasco, che parlando con l'Adnkronos Salute si dice "convinto comunque che la scuola vada preservata. Per farlo è utile 'sgonfiare' un po' i trasporti potenziando lo smartworking e adottando la didattica a distanza per i più grandi, penso agli ultimi anni del liceo e all'università, e mantenendo in classe i più piccoli".

Quanto al lavoro, "la filiera della ristorazione è a rischio e al Governo spetta il compito di assicurare un ristoro a questi lavoratori". Questo comunque "è un momento cruciale: se non riusciamo a frenare la corsa del virus, il rischio è che a Natale pagheremo dazio. E' vero, i morti sono ancora pochi, ma si tratta di morti evitabili", aggiunge il virologo. Infine "la misura sulle palestre: mi sembra un po' sghemba. Mi chiedo chi controllerà fra una settimana se le cose sono a posto?".