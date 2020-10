Clementi: "Coprifuoco Lombardia ok, Dpcm all'acqua di rose"

(Fotogramma)

"C'è a Milano un problema di piazze piene di notte, quindi dal punto di vista dei contagi la scelta del coprifuoco non sarà una misura risolutiva, ma in questo momento ha un senso. Mi rimangono dei dubbi sul nuovo Dpcm, davvero troppo all'acqua di rose. Si è tentato un equilibrio, poco riuscito, tra la severità delle misure e la necessità di non chiudere". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele.

Sull'attuale situazione epidemiologica, Clementi va controcorrente: "Ora vedo in giro molti 'terroristi' al grido di 'moriremo tutti', ma lo scenario si vedrà nelle prossime 3-4 settimane quando ci sarà l'effetto delle misure - rimarca il virologo - Confido che si possa tenere sotto controllo la situazione. L'obiettivo deve essere mantenere le proporzioni attuali tra asintomatici, sintomatici gravi e ricoveri in terapia intensiva. Su questi dati siamo meglio rispetto a marzo".

Clementi guarda a quello che sta accadendo oltre i confini dell'Italia. "C'è chi come il Galles ha optato per una chiusura totale, ma molto limitata nel tempo, nell'ipotesi che questo possa bastare a riportare indietro le lancette dell'orologio - osserva - mentre in Francia si punta a chiusure parziali. Dobbiamo capire che l'andamento dei casi nelle diverse nazioni dipende anche dal 'vicino', non siamo impermeabili".