Feltri: "Twitter bordello guidato da dementi, me ne vado"

Foto Fotogramma

"Me ne vado da Twitter". Lo annuncia Vittorio Feltri sullo stesso social network, con tanto di polemica per la scarsa diffusione dei suoi post. "I miei cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questo bordello guidato da dementi. Via, me ne vado", dice il fondatore di Libero. Dopo una pausa di qualche ora, Feltri torna sull'argomento in un altro post dal linguaggio ancora più esplicito. "Cari c...di Twitter cancellate subito me dal vostro social schifoso e imbroglione".