Iva Zanicchi: ''Movida anche alle 22, coprifuoco lombardo non serve a niente''

Di Alisa Toaff

Il coprifuoco in Lombardia? ''Non credo che serva a molto perché la movida i giovani possono farla anche alle 22. Poi fino alle 5? Mah.. alle 3 di notte non va in giro nessuno ma capisco che si cerchi di fare qualsiasi cosa per scongiurare quello che sappiamo, anche gli amministratori insomma ormai si arrampicano un po' sui vetri''. Così Iva Zanicchi all'Adnkronos sullo stop di tutte le attività e degli spostamenti nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino.

''Egoisticamente da nonna sono contenta -dice scoppiando in una risata- così i miei nipoti andranno a letto a un'ora decente, si alzano presto e studiano, ma non credo che serva a moltissimo -ribadisce- Bisogna far capire ai ragazzi i pericoli che corrono, anche se sono molto stanchi e svogliati''.

''C'è molto menefreghismo da parte un po' di tutti -prosegue la Zanicchi- molti preferiscono, dopo mesi di chiusure, uscire e proseguire la loro vita con guanti e mascherine. Capisco quanto sia difficile anche per gli amministratori prendere delle decisioni: se le prendi chiedono perché le prendi e se non le prendi chiedono perché non le prendi! Io sono dalla parte della legge e se chi mi deve governare mi dice di comportarmi in un certo modo lo faccio. Se non funzionasse (il coprifuoco, ndr) sposteremo l'orario'', conclude ironica.