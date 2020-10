Nunzia De Girolamo: "Covid è animale che ti mangia la schiena"

"Mi sono sottoposta a tampone venerdì ed era negativo, ma domenica ho iniziato a provare dolori lancinanti, come un animaletto che ti mangia le gambe e la schiena. Lunedì mi sono sottoposta ad un secondo tampone, positivo". Nunzia De Girolamo, ospite di Cartabianca, descrive così la sua esperienza dopo aver contratto il covid.

"Mia madre ha contratto il virus da mia sorella, asintomatica. Io sono stata contagiata da mia madre. Sono tornata a casa giovedì e venerdì mi sono sottoposta ad un tampone, risultato negativo. Mi sono messa in isolamento e questo probabilmente ha salvato mio marito e mia figlia", dice.

"Domenica sono iniziati dolori lancinanti, lunedì sono risultata positiva. Ho iniziato la cura a base di cortisone e di antibiotici, i dolori si sono attenuati. Ho tosse, stanchezza e tanta preoccupazione: ho una bambina di 8 anni, mio marito non si è ammalato in pieno covid e lo prenderà da me... Ho visto tanti italiani abbassare la guardia: la politica faccia in fretta, tutti, i cittadini continuino a fare i cittadini", aggiunge.