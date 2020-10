Vaccino covid, Pregliasco: "Almeno 6 mesi di attesa"

(Afp)

"Per l'industrializzazione e la disponibilità dei vaccini su larga scala bisognerà aspettare almeno 6 mesi". Sono le parole del virologo Fabrizio Pregliasco a Fuori dal coro. "Le aziende stanno producendo i vaccini. I lotti verranno buttati se la registrazione andrà male. Saranno i primi lotti per i soggetti più a rischi", aggiunge.

"Non ci sono state variazioni nelle caratteristiche genetiche del virus. I numeri attualmente sembrano più alti dal punto di vista assoluto. Quando" a marzo "avevamo 6-7mila casi, contavamo in quel momento solo i casi gravi che riuscivamo a intercettare. I 10mila casi attuali hanno un significato diverso, perché la gran parte sono asintomatici. E' una situazione che però ci preoccupa perché da una crescita lineare si sta verificando un passaggio ad una crescita esponenziale. Se riusciamo a mitigare la situazione, la curva non risalirà in modo pesante"