Covid Campania, oggi 1.760 nuovi casi: mai così tanti

Foto Fotogramma

Sono 1.760 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Si tratta del dato dei nuovi positivi più alto relativo a un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza. Dei 1.760 nuovi positivi, 99 sono sintomatici e 1.661 sono asintomatici. I tamponi analizzati sono 13.878. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 30.484, mentre sono 802.965 i tamponi complessivamente esaminati.

Sono 11 i nuovi decessi legati al Covid e inseriti nel bollettino odierno della Regione. La stessa Unità di crisi sottolinea che si tratta di decessi avvenuti tra il 17 e il 20 ottobre, ma registrati solo ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 545. Sono 106 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 8.838.

Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ma resta costante l'aumento dei pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid. Sono 85 i posti letto di terapia intensiva attualmente occupati, 6 in meno rispetto al dato fornito ieri. Sono complessivamente 227 i posti letto di terapia intensiva attivi su base regionale. I posti letto di degenza occupati sono invece 996, con un aumento di 50 unità rispetto a ieri. I posti letto di degenza complessivi su base regionale sono 1.100.