Covid Lazio, 1.219 nuovi casi e 16 decessi

(Fotogramma)

"Oggi su oltre 20mila tamponi si registrano 1.219 casi positivi, 16 i decessi e 133 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 5,9%. Bene avvio sistema di prenotazione online dei 'drive-in', da ieri effettuate 5mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online. Ci aspettiamo un incremento del valore Rt soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera è entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a Covid". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento" raccomanda D'Amato.

"Ad oggi nelle scuole si registrano circa 2mila casi e di questi l’84% studenti in prevalenza delle scuole secondarie superiori, il 16% è personale scolastico. Le Asl sono intervenute in oltre mille istituti chiudendo provvisoriamente 9 per consentire la sanificazione" spiega l'assessore alla Sanità.

"Nella Asl Roma 1 sono 177 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 76, 88, 91, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 233 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 80 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 78 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 58, 61, 70, 72 e 102 anni con patologie - prosegue D'Amato - Nella Asl Roma 3 sono 133 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette casi individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione".

"Nella Asl Roma 5 sono 107 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici i casi con link al cluster del Nomentana Hospital dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 57 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentotto casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 79 anni con patologie", sottolinea l'assessore D'Amato.

Nelle province si registrano 446 casi e tre i decessi nelle ultime 24 ore. "Nella Asl di Latina sono 101 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 84 anni con patologie - ricorda l'assessore alla Sanità del Lazio - Nella Asl di Frosinone si registrano centocinquantanove nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie".

"Nella Asl di Viterbo si registrano 99 nuovi casi e si tratta di 59 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 87 nuovi casi e di questi 67 con link al cluster della Rsa San Raffaele a Borbona dove è in corso l’indagine epidemiologica. Venti i casi con link familiare o contatto di un caso già noto", conclude D’Amato.

Nel Lazio sono 17.403 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.226 i ricoverati, cui si aggiungono 129 pazienti in terapia intensiva, e 16.048 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 9.913, i decessi a 1.054 e il totale dei casi esaminati è pari a 28.370.