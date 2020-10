Covid Lombardia, "velocità contagio spaventa"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Quello che ci spaventa non sono i numeri dei contagi, ma la velocità con la quale i numeri cambiano. I numeri crescono molto rapidamente e questo ci deve portare a prendere rapidamente i provvedimenti del caso". Lo ha detto Antonio Pesenti, coordinatore dell'Unità di crisi della Lombardia per le terapie intensive, intervistato ad 'Agorà' su Rai 3 in merito alla situazione di Covid-19 nella regione. "La velocità ci sorprende. E' veramente molto alta", ha ribadito lasciando trasparire commozione.