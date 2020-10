Covid, Lucarelli: "Ospedale Bertolaso isolato e non collegato"

(Foto Fotogramma)

di Alisa Toaff

L’ospedale in Fiera realizzato dall’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso su richiesta del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la prima ondata da pandemia ''è una sorta di Cattedrale nel deserto perché isolato e non collegato ad altri reparti'' e non sarà sicuramente ''la prima soluzione’'' nel caso in cui gli ospedali non fossero più in grado di gestire questa seconda ondata. ''Rimane una soluzione estrema e non la privilegiata perché una terapia Intensiva lontana da altri reparti è una terapia intensiva sostanzialmente zoppa’''. E’ quanto afferma Selvaggia Lucarelli all’Adnkronos.

''L’ospedale è stato costruito per contenere la prima ondata e mi sembra che in questo senso non sia stato utile -sottolinea- perché quando fu allestito gli ospedali erano in grado di gestire i numeri delle terapie intensive quindi è stato totalmente inutilizzato''. La Lucarelli tiene a sottolineare che l’ospedale in Fiera ''non è stato costruito con la lungimiranza nel dire: 'ci sarà una seconda ondata'. Adesso potrebbe essere utile ma se i numeri resteranno contenuti credo che nessuno manderà lì un malato di Covid''.

''Col senno di poi -dice ironica la Lucarelli- vediamo se sarà utile per la seconda ondata ma ci auguriamo francamente di no. Sono stata al San Raffaele -racconta- e stavano già riallestendo i padiglioni costruiti con le donazioni di Fedez e Ferragni, padiglioni che erano stati dismessi''. ''Sicuramente Milano si sta preparando a tutto -conclude la giornalista- al momento gli ospedali stanno gestendo bene la situazione e non c’è ancora una emergenza tale da occupare altri ospedali che sono delle costole perché isolati'', conclude.