Csm, Davigo ha presentato ricorso a Tar contro decadenza

(Fotogramma)

Piercamillo Davigo ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della delibera, approvata lunedì dal Consiglio superiore della magistratura, che ha stabilito la sua decadenza, dopo il suo collocamento in pensione. Davigo ha chiesto in via d'urgenza la sospensiva della delibera: la decisione su questo è attesa in tempi brevi.