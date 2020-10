"Raddoppiare tamponi? Mancano reagenti e organizzazione"

(Fotogramma/Ipa)

"Il commissario Domenico Arcuri parla di raddoppiare i tamponi in 'soli' due mesi. Intento lodevole, per carità! Magari potessimo arrivare a triplicarli. La verità è che il problema, ormai, non è più 'solo' la mancanza di reagenti, che pure è palese e si avverte, ma la mancanza di organizzazione". Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia - tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn - è scettico sulle possibilità di arrivare in tempi rapidi a 200 mila tamponi al giorno, come annunciato sulla stampa da Arcuri stesso.

"Mi pare di ricordare - spiega Lamberti all'Adnkronos Salute - che Arcuri avesse indetto, nelle scorse settimane, una gara per 5, poi 10 e adesso 20 milioni di tamponi. A che servono se poi le strutture pubbliche sono travolte da una totale disorganizzazione? A noi risulta che ci siano enormi problemi non solo nel processare i campioni, ma anche nella fase stessa di accettazione e di refertazione. I pazienti, ammesso che riescano ad effettuare lo screening, aspettano giorni e giorni prima di conoscere i risultati (e spesso inutilmente) e restano così reclusi in casa. Anche questo è un modo di fare il lockdown".