Speranza: "Ore complicate, al lavoro per misure ulteriori"

Foto Fotogramma

"Sono ore complicate. Siamo al lavoro con numerose regioni italiane per provare a costruire misure più capaci di rispondere alla sfida che ancora il virus ci porta. Stiamo provando a dare un messaggio molto chiaro anche all'opinione pubblica come abbiamo fatto in questi mesi: è una partita che richiede la massima attenzione, dal governo centrale e da quelli regionali e delle autonomie locali, ma anche da parte dei cittadini che sono chiamati alla massima attenzione e a evitare il più possibile le occasioni del contagio". E' quanto ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo oggi in videocollegamento all'Assemblea pubblica di Assogenerici, occasione durante la quale l'associazione che rappresenta il comparto equivalenti, biosimilari e value added medicines ha annunciato il suo nuovo nome: Egualia.

"Sono giorni molto delicati, siamo ancora dentro una sfida complicata, come è evidente dai numeri che crescono in Italia e nel resto dei Paesi europei e del mondo", ha aggiunto il ministro.