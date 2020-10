Burioni e la "buonissima notizia" sul vaccino

Foto Fotogramma

"Buonissima notizia! Completato il reclutamento a tempo di record per il vaccino Moderna. Adesso bisogna aspettare che 151 persone si infettino e sapremo se il vaccino funziona". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni commentando l'annuncio di Moderna secondo cui è arrivato a completamento l’arruolamento di 30mila partecipanti per lo studio 'Cove' di fase 3 sul vaccino e a dicembre può essere chiesta l'autorizzazione alla Food and Drug Administration per immetterlo sul mercato. "Manca poco, teniamo duro", aggiunge Burioni.

Vaccino Covid, Moderna: "Pronti a chiedere ok a dicembre"