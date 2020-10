Coprifuoco nel Lazio, torna autocertificazione: scarica modulo

(Foto Fotogramma)

Con il coprifuoco nel Lazio, dalle 24 alle 5, torna anche l'autocertificazione. In quelle ore, si legge nell'ordinanza, "sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute".

"La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445", si legge subito dopo. Quindi nel caso in cui si debba uscire nelle ore di coprifuoco è necessario compilare l'autodichiarazione (SCARICALA), come si faceva in primavera, con i propri dati anagrafici, il numero del documento di identità che si ha in tasca in quel momento, indirizzo e recapito telefonico.