Covid Lazio, da martedì tamponi drive-in Roma solo su prenotazione

(Fotogramma/Ipa)

"Da martedì prossimo in tutti i drive-in di Roma l’accesso sarà consentito solo previa prenotazione online, e sarà possibile prenotarsi dal giorno precedente". Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Il servizio di prenotazione sta andando bene ed è molto gradito poiché rende più fluido l’accesso ai drive-in, riducendo i tempi di registrazione anagrafica. Nel primo giorno, nelle prime due ore, abbiamo effettuato una prenotazione ogni 2 secondi come ci ha segnalato la società che gestisce l’infrastruttura informatica LazioCrea. Il servizio è attivo già nei drive-in del Forlanini, del Santa Maria della Pietà, del Santa Lucia e di Palmiro Togliatti. Su quest’ultimo drive-in stamani la Asl Roma 2 ci ha segnalato dei problemi poiché molte persone non prenotate si sono messe in fila già dalle prime ore dell’alba".

"Avranno comunque la possibilità di eseguire gratuitamente il test - aggiunge l'assessore - ma faccio un appello a recarsi solo con la prenotazione per evitare disservizi e tensioni. Mentre al drive del Santa Lucia ci hanno segnalato che circa trenta utenti prenotati non si sono poi recati ieri ad eseguire il test. E' importante - raccomanda - che vi sia il rispetto della prenotazione, per non recare danno a tutto il sistema". Tutte le info per chi vuole prenotare "sono sul sito SaluteLazio.it. Per prenotarsi occorre avere la ricetta dematerializzata e il codice fiscale", conclude D'Amato.