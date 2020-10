Covid Napoli, positivi 11 operatori del 118

(Fotogramma)

Undici tra medici, infermieri e autisti del 118 di Napoli sono risultati positivi al tampone per Sars-Cov-2. Lo riferisce l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', apprendendo la notizia da fonti interne. "Gli operatori sono stati prontamente isolati in quarantena domiciliare e stanno seguendo le cure del loro medico di famiglia", aggiungono.

"Sta diminuendo vertiginosamente il numero degli operatori 118 in servizio a Napoli e questo desta parecchia preoccupazione in virtù del carico di lavoro acquisito in questi giorni, unito all'esiguità del rapporto ambulanze/numero di cittadini. Se si ammala il 118 è il caos", sottolinea l'associazione rinnovando l'invito a "chiamare il 118 solo se strettamente necessario".