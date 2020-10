Palestra sequestrata, Virgin Active Palermo invita i soci ad allenarsi al Parco della Salute

L'allenamento outdoor

La palestra Virgin Active di Palermo è stata sequestrata giorni fa per presunti abusi edilizi da parte del proprietario dell'immobile e i trainer del club di Palermo invitano i soci ad allenarsi "in tutta sicurezza al Parco della Salute" del Foro Italico. "Impossibile fermare la community di Virgin Active Palermo e, con il club temporaneamente chiuso, il brand ha inaugurato una nuova stagione di allenamenti all’aperto", dicono i responsabili Virgin Active, estranei al sequestro della struttura che riguarda il proprietario e non la palestra. "Da questa settimana, l’esperienza di fitness di Virgin Active prosegue con le classi Outdoor organizzate al Parco della Salute - Foro Italico Umberto I, dove la community del club potrà ritrovare i propri trainer, ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica", spiegano.

"Per partecipare occorre prenotarsi tramite l'app Myvirginactive, il numero di partecipanti per ogni classe è di 20 persone al massimo per seguire i protocolli di sicurezza attuati dal brand - si legge in una nota - Attraverso l’App, si avranno inoltre aggiornamenti sulle classi ed eventuali cancellazioni in caso di maltempo. Basterà poi portare al Parco il tappetino, la borraccia e un modulo compilato e stampato , quale ulteriore precauzione di sicurezza". Palermo "è una città in fermento e Virgin Active ha contribuito a far riscoprire la passione per il fitness portando una nuova esperienza di allenamento, divertimento e socializzazione, e mettendo a disposizione alcuni fra i migliori trainer formati nella Virgin Active Academy, la speciale scuola realizzata dal brand, che forma le nuove figure professionali legate al fitness".

"E per non fermarsi neppure un giorno dalla chiusura del club, alcuni di questi trainer, fra i più influenti e amati del club di Palermo, sono nel frattempo diventati Live Trainer che, presso lo studio di Via Durini a Milano, registrano allenamenti anytime-anywhere di Revolution, gli abbonamenti digitali di Virgin Active - dicono ancora -Gli allenamenti outdoor sono occasioni imperdibili per non far mancare tutti i benefici del fitness, e continuare a tenersi in forma secondo la visione Virgin Active: il benessere di corpo e mente, perché solo la perfetta sinergia fra tutte le parti di un individuo permette di stare veramente bene".