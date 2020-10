Roma, bus in fiamme: oltre 20 casi dall'inizio dell'anno

Un altro autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme a Roma in un incendio divampato intorno alle 12,30 in piazza Pio XI. L'ennesimo episodio di una serie battezzata dalla rete 'flambus' (bus flambè) che conta dall'inizio dell'anno almeno una ventina di casi.

Nella notte tra il 2 e il 3 settembre, un bus di Roma Tpl della linea 546 è andato in fiamme a Torrevecchia. Mentre il 27 agosto, sempre nella notte, ha preso fuoco un autobus tra viale del Foro Italico e la tangenziale. Altro episodio il 24 agosto quando un principio d’incendio si è sviluppato su un mezzo Atac senza passeggeri in viale Palmiro Togliatti. Giornata nera il 10 agosto a Roma quando a prendere fuoco sono stati due bus Atac: uno in piazza Sisto V, l'altro in viale Regina Margherita.

Il 6 luglio principio d'incendio a bordo di un bus Atac in viale delle Milizie. Il giorno prima un rogo aveva interessato un jumbo bus in servizio sulla linea 20 express in via della Sorbona, vicino al Gra, svincolo per via di Tor Vergata. Poco dopo la mezzanotte del 29 giugno le fiamme hanno interessato un bus di Roma Tpl sulla via Cassia, in zona La Storta oltre il Grande Raccordo Anulare. Il 2 giugno un incendio è esploso nel deposito Atac di Magliana di via Candoni: 7 gli autobus coinvolti (mezzi non in servizio e destinati alla rottamazione). Il 1 giugno a Tor Sapienza principio d’incendio su un jumbo bus.

Il 31 maggio principio d'incendio sulla linea tram 19. Il 13 maggio momenti di paura per un autobus in fiamme nella Galleria Giovanni XXIII. Il 7 maggio un incendio è scoppiato su un autobus di linea in via Acqua Bullicante. Il 25 aprile è la volta si un bus Roma Tpl della linea 999 a Monte Mario. Il 25 marzo un bus della linea 03 intorno è stato interessato da un principio di incendio ad Ostia. Il 20 marzo un bus di Roma Tpl ha preso fuoco in via Ardeatina. Il 12 marzo una vettura Atac della linea 409 è stata distrutta dalle fiamme in via Tiburtina. Il 6 marzo fuoco nel deposito Atac di Magliana di via Candoni: un bus della linea 905 si incendia nel momento dell'accensione. Il 4 marzo un bus della Roma Tpl è andato a fuoco mentre stava rientrando in rimessa sull'Autostrada A-24. Il 24 febbraio un bus di Roma Tpl in fiamme nel quartiere Portuense.