Torna la pioggia: ecco dove e quando

Da venerdì e nel weekend tornano le piogge su tutta Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica che di fatto porrà termine all’ottobrata. Le precipitazioni cominceranno a intensificarsi già nella serata di giovedì a partire dal Nordovest. Il team del iLMeteo.it avvisa che la giornata di venerdì per le regioni settentrionali sarà cupa e piovosa per tutto il giorno. Le precipitazioni potranno risultare a tratti consistenti e temporalesche in Liguria e forti sui rilievi della Lombardia. Il tempo peggiorerà anche in Toscana nel corso del pomeriggio e in tarda serata pure su Lazio e Marche.

Nella giornata di sabato la perturbazione insisterà ancora al Nordest e scenderà con decisione verso il Centro ed entro sera anche al Sud. Rovesci e temporali sin dalle prime ore interesseranno Firenze e Roma, piogge a Napoli nel pomeriggio.

Domenica il fronte perturbato si allontanerà velocemente lasciando dell’instabilità più accesa principalmente sulle coste della Campania e della Calabria tirrenica. Sul resto delle regioni il tempo sarà migliore con più sole al Nord e un cielo a tratti nuvoloso, ma in genere asciutto, sul resto d’Italia. Temperature massime in diminuzione di qualche grado ove piovoso, minime in aumento dove il cielo sarà più coperto.

Oggi - Al nord: nebbie al mattino, piogge deboli al Nordovest. Al centro: molte nubi su Toscana, Umbria e Lazio, più sole altrove. Al sud: soleggiato.

Domani - Al nord: piogge diffuse. Al centro: coperto con piogge in arrivo sulla Toscana. Al Sud: poco nuvoloso.

Sabato 24 - Al nord: piogge al Nordest, sole altrove. Al centro: diffusamente instabile con rovesci e temporali sparsi. Al sud: peggiora su Campania, Puglia e Basilicata.

Domenica migliora al Nord, tempo più incerto sul basso Tirreno.