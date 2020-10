Buzzi: "Esterrefatto per condanna Alemanno"

Gianni Alemanno (Fotogramma)

"Rimango davvero esterrefatto di fronte ad una simile notizia. Lo dico da uomo di sinistra, è risaputo che Alemanno sia innocente, lo so io e lo sanno tutti. Tranne i giudici evidentemente. Credo ci sia un disegno preciso dietro. Basti pensare alla richiesta del Pg che era di tre anni e alla fine gliene hanno dati sei". Commenta così all'Adnkronos Salvatore Buzzi, principale protagonista dell'inchiesta Mafia Capitale, la conferma della condanna a sei anni in Appello per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in relazione a un filone del processo 'Mafia Capitale'.

"Ho testimoniato anche in suo favore - aggiunge Buzzi - vedo posizioni di presunti colpevoli archiviate e di innocenti certi condannati. Fa bene Alemanno a ricorrere in Cassazione. E' inammissibile quanto accaduto", conclude.